Twitter : une fonctionnalité pour mettre fin au mauvais langage

Ainsi, les développeurs souhaitent "encourager les gens à repenser leur comportement et à repenser leurs mots avant de poster, car ils sont souvent dans le feu de l’actualité". À voir désormais si le test en place sera déployé à grande échelle.

Nouvelle semaine et nouvelle fonctionnalité du côté du réseau social Twitter (v8.18, 121 Mo, iOS 11.0) : les développeurs viennent de mettre à jour l'application iOS avec un beau petit ajout. En effet, ces derniers veulent lutter contre le langage abusif qui, bien souvent, intervient suite à une réaction excessive dans l'instant. Ainsi, le réseau social souhaite éloigne les mots «offensants ou blessants».

