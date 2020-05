Une étude essaye d'estimer votre lien émotionnel avec Apple

Nous avons tous un lien émotionnel avec une marque. Par cela, nous entendons un attachement particulier, une affection envers les produits de l'entreprise... Pour nous en tant qu'Apple Addict il ne fait aucun doute que ce que nous ressentons pour Apple, n’est pas du tout la même chose pour Microsoft, Google ou Sony. Même si on apprécie aussi ces marques, il n'y a pas cette petite étincelle.

Apple perd sa première place du classement de MBLM

Chaque année, cette enquête cherche à savoir l'entreprise qui recueille le plus de personnes qui se disent "avoir un lien émotionnel avec cette marque". Chaque année, Apple était régulièrement à la première position (au pire des cas en seconde place), mais en 2020 ce n'est plus le cas. En effet, Amazon et Disney ont dépassé Apple qui se classe à la troisième position du classement en face de Ford, Jeep, Netflix et BMW.



MBLM déclare : "Le classement de cette année montre une nouvelle marque n°1, Amazon, avec une avance étroite sur Disney. Deux marques de détail ont fait le Top 10 2020: Walmart, en 9e position, est un nouvel entrant. Les médias et le divertissement en 2020 continuent d'afficher de bonnes performances, avec trois marques dans le Top 10. L'industrie automobile s'est amélioré et propose quatre marques dans le Top 10. Apple est passé de la deuxième à la troisième place et est la seule marque de technologie et de télécommunications dans le Top 10."

Il est bon également de préciser qu'Apple est numéro 1 sur la tranche d'âge 35-64 ans, mais la firme perd la majorité des points chez les 18-34 ans.

Ce sondage a été proposé à plus de 25 000 personnes et a mis en avant 400 marques mondialement connues.

Amazon a recueilli 68,3 points, Disney 67,8 points et Apple 66,8 points.



Ce type de classement est important pour les marques, puisqu'il permet d'avoir un aperçu sur le ressenti des consommateurs. Une entreprise qui recueille un mauvais score comme Microsoft et Starbucks qui sont les deux derniers peuvent prendre en compte qu'il y a peut-être un problème avec le lien marque-client. Cela peut être lié au service client ou à la capacité de faire rêver un consommateur avec des produits innovants.

Il n'est jamais bon de voir des clients rester insensibles et sans émotion quand on leur demande ce qu'ils pensent d'une entreprise.

