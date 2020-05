L'iPhone 12 avec recharge inversée ? Le NFC Forum adopte la WLC

Le NFC Forum, un groupe de l’industrie chargé de définir des normes mondiales pour la technologie de communication en champ proche, vient d'annoncer l’adoption d’une nouvelle spécification de recharge sans fil (WLC) qui va permettre aux smartphones, en standard, de recharger les petits appareils. Il s'agit ni plus ni moins de la recharge inversée que propose déjà Samsung avec Powershare ou Huawei. Mais l'intérêt de cette nouvelle, c'est qu'Apple est membre du NFC Forum depuis 2015. De là à y voir un signe de l'arrivée prochaine de cette fonctionnalité sur iPhone 12, il n'y a qu'un pas.

La recharge bi-directionnelle selon la norme WLC

Selon un communiqué de presse, le WLC du NFC Forum s’appuie sur une seule antenne pour transporter les communications de données et transférer de l’énergie vers des équipements compatibles à un débit allant jusqu’à 1 watt.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une quantité importante d'énergie, 1 W est suffisant pour donner un coup de pouce rapide aux appareils à faible consommation d’énergie, y compris les montres intelligentes comme l'Apple Watch, les écouteurs sans fil comme les AirPods ou encore les stylets comme l'Apple Pencil. Tous les trois possèdent des batteries relativement petites et peu gourmandes.



La spécification WLC utilise une fréquence de base de 13,56 MHz et exploite une liaison de communication NFC pour contrôler le transfert de puissance, a déclaré le groupe.



Voici ce qu'a déclaré Koichi Tagawa, président du NFC Forum :

La charge sans fil NFC est vraiment transformatrice car elle change la façon dont nous concevons et interagissons avec les petits appareils alimentés par batterie, car l’élimination des fiches et des cordons permet la création de petits appareils hermétique.

Apple est un sponsor du groupe NFC Forum

L’annonce d’aujourd’hui arrive plus d’un an après des rumeurs suggérant qu’Apple développait une technologie de charge sans fil inversée pour l’iPhone 11. Semblable à un système utilisé par ses deux concurrents précédemment cités, la technologie devait permettre aux utilisateurs de charger l’iPhone sans fil via un réseau de bobines, puis utilisez ce même matériel pour alimenter d’autres gadgets en les posant sur le dos du téléphone.

Mais juste avant le lancement, l'analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué qu’Apple avait décidé d'abandonner la recharge bilatérale en raison de problèmes d’efficacité. Du coup, nous avions déjà anticipé son arrivée sur iPhone 12, et cette nouvelle information ne fait que renforcer ce sentiment.

Apple devrait intégrer la technologie de charge sans fil basée sur la norme WLC, permettant notamment de conserver la compatibilité avec les accessoires Qi et la recharge d'autres accessoires comme les wearable de la firme à la pomme. Par contre, il faudrait qu'Apple ajoute une pile NFC dans ses accessoires pour les rendre compatibles avec la WLC. A moins qu'elle n'utilise qu'une partie de la norme...



