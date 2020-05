MacBook Pro 13" 2020 : une architecture différente selon la version

Il y a 1 heure (Màj il y a 48 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Avec la récente sortie du MacBook Pro 13" dans sa nouvelle version 2020, l'ordinateur de la Pomme suscite pas mal d'intérêt, notamment grâce à ses mises à jour de composants en interne.



En effet, il est désormais possible d'embarquer un processeur Intel de 10ème génération à condition de ne pas opter pour la version de base.



Même son de cloche si on veut bénéficier d'un ventilateur plus puissant ou d'un meilleur son grâce aux haut-parleurs intégrés.



Toutes ces options provoquent l'obligation pour Apple de construire les différentes versions avec des architectures qui ne se ressemblent pas, comme c'était déjà le cas l'année précédente.

Le MacBook Pro 13" 2020 avec différentes architectures

Pour l'essai, c'est le Youtuber Max Tech qui s'est amusé à comparer deux machines : la version basique à 1 499€ et la plus chère à 2 129€ ! Comme on pouvait s'en douter, les différences dans les architectures sont notamment provoquées par la ventilation, un seul module pour le modèle de base contre deux pour la machine de guerre.



Il faut dire que sur le plus puissant, on retrouve un processeur Intel de 10ème génération, certainement plus gourmand que son grand frère de 8ème génération.



Pour l'autre différence, c'est au niveau du son que ça se joue, étant donné que la version à 2 129€ opte pour des caissons de basse sur les côtés.