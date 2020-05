AirPods : Le VP du marketing d'Apple parle d'un succès incroyable qui a surpris tout le monde

Julien Russo

L'un des plus gros succès dans l'histoire d'Apple aura été les AirPods. Les écouteurs sans fil ont progressé à une vitesse hallucinante dès le premier mois de commercialisation. Avant de lancer ce nouveau produit, la direction de l'Apple Park s'attendait à une forte demande, mais personne ne pensait que ça allait prendre une telle ampleur.

La révolution du sans-fil

Greg Joswiak est le vice-président du marketing d'Apple, il s'est récemment confié au média Wired pour parler du succès incroyable des AirPods. Greg a décrit comment le lancement avait été vécu en interne, ainsi que l'observation de son évolution en termes de ventes.

Comment représenter la domination magistrale des écouteurs d'Apple sur le marché du sans-fil ? Pour le VP du marketing, on pourrait comparer cela à une traînée de poudre au vu de la vitesse à laquelle le phénomène "AirPods" s'est propagé.



Révélation assez surprenante, c'est que l'idée de proposer des AirPods ne date pas d'hier. Greg Joswiak affirme que la première fois que cela a été évoqué chez Apple, c'était dans les premiers jours de l'iPhone : "Apple avait une vision de l'avenir sans fil pendant de nombreuses années. Nous avions cet incroyable produit sans fil, l'iPhone. Pourtant, ce qui a commencé à sembler étrange, c'est quand on a vu quelqu'un utiliser des écouteurs filaires. À ce moment-là, nous avons pensé, pourquoi le client voudrait attacher un fil ?".

On pourrait alors se dire : "À quoi cela a servi d'attendre aussi longtemps si l'idée était déjà présente en 2007 ?". En réalité, la technologie de l'époque était insuffisante pour proposer des écouteurs sans fil à la hauteur des attentes d'Apple et puis les gens venaient de découvrir le premier smartphone avec une interface tactile multipoint. C'était déjà un gros changement, proposer des écouteurs sans fil aurait fait trop, chaque chose en son temps !



Vous l'avez probablement déjà entendu à de nombreuses reprises, mais la firme de Cupertino a énormément travaillé sur la forme des AirPods. L'objectif prioritaire dans la conception était que les écouteurs s'adaptent à toutes les oreilles, il y avait interdiction qu'ils tombent pendant l'utilisation, puisqu'il n'y aurait pas de fil pour les rattraper.

Le vice-président du marketing explique : "Nous avions travaillé avec Stanford pour numériser en 3D des centaines d'oreilles et de styles afin de créer un design qui fonctionnerait comme une solution unique pour un large éventail de la population. Avec les AirPods Pro, nous avons approfondi cette recherche - étudié plus de types d'oreille. Et cela nous a permis de développer un design qui, avec les trois tailles de pointes différentes, fonctionne avec un pourcentage écrasant de la population mondiale."

Dans la vision d'Apple, les AirPods n'ont pas été que de simples écouteurs, il y a eu derrière un travail impressionnant pour proposer un produit qui apporterait une fiabilité irréprochable. Il est vrai que de nombreux utilisateurs d'AirPods le disent, il est très rare que les AirPods tombent des oreilles (même pendant quand on court).