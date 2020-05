HomePod : l'enceinte disponible moins chère en Inde

Il y a 1 heure (Màj il y a 18 min)

Guillaume Gabriel

C'est officiel, l'enceinte connectée haut de gamme d'Apple est disponible à la vente en Inde, marché de plus en plus prometteur pour la Pomme.



Ce n'est pas une surprise, étant donné que la firme avait annoncé cette commercialisation en janvier dernier, mais le petit plus, c'est que celle-ci est moins chère que dans d'autres pays, dont notamment la France.

Le HomePod débarque en Inde avec de belles ambitions

C'est donc le jour J pour l'Inde, qui peut désormais se procurer la très belle (et très chère) enceinte connectée d'Apple : les boutiques physiques vendent le HomePod officiellement.



Si un bouton "Buy" (Acheter) est d'ores et déjà disponible sur le site indien de la Pomme, il n'est pas possible de commander réellement en ligne étant donné que la société ne fait pas encore de ventes directes dans le pays.



Les potentiels acheteurs devront passer par un revendeur officiel agréé en Inde pour s'offrir l'enceinte, au prix de 19 900 roupies indiennes, soit 243 euros.



À titre de comparaison, le HomePod est disponible à 329 euros en France et 299 dollars aux États-Unis... Il semblerait donc que la Pomme s'acclimate au revenu moyen des différents pays, même si le prix reste haut par rapport à la concurrence.



