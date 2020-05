iPhone 12 : Un stockage minimum de 128 Go (+ prix et nom)

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Apple a toujours proposé peu de stockage pour les versions les moins chères des iPhone. Avec le temps le stockage est passé de 16 Go à 32 Go puis 64 Go. Une décision qui était inévitable au risque de voir les ventes diminuer. Cette année encore, Apple devrait améliorer le stockage minimal avec l'iPhone 12. En effet, il devrait passer de 64 Go à 128 Go. Mais ce n'est pas tout, regardez.

L'iPhone 12 commencerait avec 128 Go

Le spécialiste des rumeurs Jon Prosser est très actif sur son compte Twitter et sa chaîne YouTube où il a dévoilé (encore) l'une des futures nouveautés de l'iPhone 12. Selon lui, Apple devrait proposer un stockage minimum différent des précédentes générations d'iPhone.

Comme vous avez pu le voir il y a quelques semaines, il devrait y avoir 4 modèles d'iPhone 12 avec plusieurs tailles d'écrans.

D'après Prosser, les iPhone de 5,4 pouces et de 6,1 pouces seront disponibles avec 128 Go et 256 Go de stockage. Les deux autres de 6,1 pouces (aussi) et de 6,7 pouces devraient avoir 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Est-ce la prévision d'une augmentation du prix des iPhone 12 ou juste un argument commercial supplémentaire que compte utiliser Apple ? Difficile de le dire pour l'instant malgré une première fuite des prix de l'iPhone 12.

Cette décision suit la logique du changement de la méthode de consommation. Les utilisateurs ont toujours besoin de plus de stockage, pour télécharger les jeux Apple Arcade, pour les playlists sur Apple Music, pour télécharger des contenus sur Netflix afin de les regarder hors connexion...

Apple est au courant que les besoins ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années.

En faisant cela, Apple sert également son propre intérêt, puisque les clients qui auront 128 Go de stockage minimum seront moins frileux à l'idée de s'abonner à Apple Arcade pour télécharger une tonne de jeux ! Beaucoup ne le font pas parce qu'il ne leur reste plus de stockage et qu'il n'y a aucune utilité pour s'abonner et télécharger 4-5 jeux qui vont saturer la mémoire restante.



Pour rappel, les iPhone 12 devraient tous avoir un écran OLED, avec une puce A14 et un modem 5G.

Les rumeurs affirment que trois modèles seront prêts assez rapidement après l'annonce, mais que l'iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces aura un peu de retard et sera commercialisé en octobre ou novembre.



Voici la liste des caractéristiques avec nom et prix :

iPhone 12 de 5,4"

Châssis aluminium

Processeur A14

5G

Double APN

Ecran OLED Super Retina

4 Go de RAM

Stockage de 128 et 256 Go

Prix de 649 $ et 749 $ (-50$ par rapport à l'iPhone 11)

iPhone 12 Max de 6,1"

Châssis aluminium

Processeur A14

5G

Double APN

Ecran OLED Super Retina

4 Go de RAM

Stockage de 128 et 256 Go

Prix de 749 $ et 849 $ (+50$ par rapport à l'iPhone 11)

iPhone 12 Pro de 6,1"

Châssis acier inoxydable

Processeur A14

5G

Triple APN + Lidar

Ecran OLED Super Retina XDR avec une profondeur de couleurs sur 10 bits

6 Go de RAM

Stockage de 128, 256 et 512 Go

Prix de 999 $, 1 099 $ et 1 299 $ (même prix que l'iPhone 11 Pro)

iPhone 12 Pro Max de 6,7"