Microsoft Office se duplique enfin avec Split View sur iPad

Reste désormais à attendre le support du curseur avec la souris ou le trackpad apporté par iPadOS 13.4 et le nouvel iPad Pro 2020. D'ailleurs, Excel n'est pas encore compatible avec le multi-fenêtrage, il reste donc un peu de travail.

Comme vu lors de la dernière version bêta , la fonction Split View d'iPadOS débarque sur Microsoft Office. Cela permet de gagner en productivité, bien que la fonction existe sur iPadOS 13 depuis un an pour la duplication de l'app (deux instances de Word par exemple). Avec la mise à jour de ce matin, vous pouvez réaliser les trois actions suivantes en multitâche :

Après quelques semaines de test, Microsoft lance une mise à jour d'Office sur iPadOS qui gère le multi-fenêtrage sur ses applications Word et PowerPoint. Une intégration qui est fort appréciable pour travailler, puisque cela évite de devoir faire intervenir le multitâche de l'iPad pour passer d'une app à l'autre. Vous pouvez afficher deux apps en même temps avec Split View .

