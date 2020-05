Rumeur : Un MacBook Pro 14 pouces en 2021

Il y a 3 heures (Màj il y a 50 min)

Julien Russo

1

La déception a été énorme chez de nombreuses personnes quand le MacBook Pro 13" 2020 a été annoncé la semaine dernière. Beaucoup attendaient un écran avec les bords très fins et surtout une taille de 14 pouces. Mais raté, ce ne sera pas pour cette fois ! Cependant, l'idée qu'Apple commercialise un MacBook Pro de 14.1 pouces agite toujours les experts des rumeurs.

Il va falloir attendre 2021

Ne pas perdre espoir. Voici ce qu'on pourrait vous dire si vous attendez impatiemment le MacBook Pro 14.1 pouces avec des bords aussi fins que ceux de son grand frère.

Le compte Twitter @L0vetodream a tweeté en début d'après-midi le message suivant : "Dans mon rêve il y avait un MBP14 l'année prochaine". On pourrait se dire, c'est juste un fan qui fantasme un peu trop sur son futur MacBook Pro. Cependant, ce compte est à prendre au sérieux, puisqu'il a déjà fait ses preuves dans le passé. En effet, il a révélé des détails très précis des caractéristiques de l'iPhone SE 2020 ainsi que sa date de lancement (et cela avant Jon Prosser et Ming-Chi Kuo).

Image MacRumors

Vous l'aurez compris, il va falloir encore être patient et attendre l'année prochaine. Les rumeurs persistent en affirmant qu'Apple possède toujours sur ses plans la commercialisation d'un MacBook Pro de 14.1 pouces.

Cette nouvelle génération tant attendue devrait marquer l'arrivée du rétro-éclairage Mini-LED, une première dans l'histoire des MacBook Pro !

in my dream MBP14 next year — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020

Via