Apple Car : Un brevet dévoile l'incroyable sécurité dans la voiture

Il y a 1 heure

Julien Russo

3

Même si le projet n'a pas encore été dévoilé officiellement, les ingénieurs d'Apple continuent de travailler sur le "Projet Titan", il s'agit de la voiture électrique et connectée d'Apple. La firme dépose régulièrement des brevets qui nous permettent d'en savoir plus sur les futures nouveautés qui seront disponibles avec l'Apple Car.

Parlons sécurité

Qu'est-ce qui passe avant la puissance, les fonctionnalités, le confort... ? La sécurité bien sûr. Apple veut que votre voiture vous protège au maximum si vous êtes confronté à un accident. Oui, parce que l'Apple Car sera victime d'accidents comme n'importe quelle voiture !

La firme de Cupertino a déposé un nouveau brevet dans le registre de l'USPTO. Ils décrivent à travers des explications, mais aussi des schémas comment l'Apple Car vous protégera en cas de violent choc.

On ne pas se le cacher, Apple va mettre le paquet sur votre sécurité.

À l'intérieur de la voiture, plusieurs airbags seront dissimulés un peu partout. Il y aura la manière classique comme dans le volant, mais il y aura aussi des airbags intégrés dans le... plafond !

Une chose assez inhabituelle, mais qui ne peut être que bénéfique.

Dans le schéma ci-dessus on retrouve deux sièges l'un en face de l'autre. Pour éviter le choc entre les deux personnes deux airbags se déclencheraient.



La majorité des équipements visant à protéger le conducteur et ses passagers seront en lien direct avec des capteurs qui fournissent un signal de sortie indiquant une collision imminente. Apple en proposerait plusieurs, au cas où qu'il y en est un qui fasse mal son travail ou ne réagisse pas, les autres feront forcément le nécessaire pour déclencher l'alerte. Le brevet décrit également une nouvelle génération de sièges qui bougent, d'après les détails c'est un système capable d'encaisser le choc.



Source