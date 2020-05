Pico Hero : un Pixel-Shooter bourré d'action

Hier à 20:52 (Màj hier à 21:41)

Guillaume Gabriel

Décidément, les jeux où les joueurs peuvent laisser place à leur créativité en créant et en partageant leurs niveaux ont la cote en ce moment sur nos mobiles. Entre Levelhead et Fancade, voici qu'un petit nouveau s'invite sur l'App Store : il s'agit de Pico Hero, développé par le studio Cappy1 Games.



Celui-ci définit son enfant comme étant un "Puzzle-Pixel-Shooter" bourré d'action qui ravira les amateurs d'aventures et d'énigmes !

Pico Hero : de l'aventure et de la création

Les amis de Pico ont été kidnappés ! Peux-tu les sauver dans ce Puzzle-Pixel-Shooter bourré d'action ? Démontre ton habileté en mode aventure ou entrainement ! Relève des défis passionnants, résous des énigmes stimulantes et maitrise les batailles contre les boss !

Au programme, plus de 100 niveaux aux graphismes pixel vous attendent, avec une belle quantité d'ennemis et d'armes à ramasser. Vous êtes arrivé à bout du jeu ?



Belle nouvelle, il est possible de passer en mode création avec l'éditeur de niveau : donnez vie à vos idées et partagez-les avec les autres joueurs. Pico Hero est désormais disponible sur l'App Store gratuitement, mais avec des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit Pico Hero