Instagram offre la possibilité de supprimer des commentaires en masse

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

C'était prévu, mais c'est désormais officiel, le célèbre réseau social Instagram (v141.0, 127 Mo, iOS 11.0) continue de proposer des outils pour contrôler les interactions avec les autres utilisateurs.



Ainsi, de nouveaux changements ont été déployés cette nuit, permettant notamment de contrôler qui peut vous mentionner dans les commentaires, les légendes ou les stories.



Ce n'est pas tout, puisqu'il est également possible de supprimer des commentaires en masse, ce qui est le bienvenu pour les créateurs.

Instagram va toujours plus loin dans le contrôle des interactions

Dans sa lutte pour faire face à l'intimidation et au harcèlement en ligne, Instagram vient de publier une nouvelle mise à jour qu'il détaille sur son blog.



En test depuis quelques semaines, le réseau social propose officiellement pour tout le monde la possibilité de supprimer les commentaires en bloc, pour réduire les interactions négatives.



Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur un commentaire, puis sur l'icône en pointillé dans le coin supérieur droit et enfin "Gérer les commentaires". Ainsi, on peut supprimer les commentaires par groupes de 25, ce qui est très pratique pour les gros comptes.



Via le même cheminement, il est également possible de bloquer ou restreindre les comptes en question. Autre point important, il est possible de filtrer les personnes pouvant nous mentionner dans cette configuration : vous aurez le choix entre "Tout le monde", "Seules les personnes que vous suivez" et "Personne" pour décider de ce qui vous convient.



