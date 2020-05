Apple glisse à la 4ème place du Fortune 500 en 2019

Alban Martin

Comme chaque année depuis 66 ans, le classement Fortune 500 établit la liste des entreprises les plus puissantes aux États-Unis. Et encore une fois, Apple y figure en très bonne place pour le compte de l'année 2019.



Comme l'an passé, Apple perd une place pour se retrouver cette fois au pied du podium. Pour se consoler, la pomme domine largement ses concurrents comme Google ou Microsoft.



La firme à l'iPhone n'est plus la plus rentable, ni la plus valorisée, mais se classe deuxième sur ces deux domaines spécifiques.

Voici le classement général de Fortune 500 pour l'année 2019

Walmart Amazon.com Exxon Mobil Apple CVS Health Berkshire Hathaway UnitedHealth Group McKesson AT&T AmerisourceBergen

Apple est entré dans le classement Fortune 500 il y a 37 ans et sa pire place fut 325ème en 2002. Depuis 2013, la pomme est dans le top 10 chaque année. Une belle performance qu'elle réédite encore une fois.

Apple n'a pas raté son virage

Apple se classe donc quatrième dans la liste annuelle Fortune 500 des plus grandes entreprises des États-Unis en termes de chiffre d'affaires, avec 260,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019, derrière Walmart, Amazon et ExxonMobil.



La firme a perdu une nouvelle place en 2019, notamment à cause de la baisse des ventes d'iPhone qui a vu le chiffre d'affaires global diminuer de 2% pour s'établir à 260 milliards. Heureusement, Apple est toujours très rentable avec 55 milliards de profits.



Si l'iPhone représente toujours 55% du CA de la société malgré une baisse de 14% en 2019, Tim Cook avait vu juste avec les wearables (AirPods et Appel Watch notamment) qui ont bondi de 41% (mais qui représentent que 9% sur total) et surtout les services comme Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Card et Apple Arcade qui contribuent à hauteur de 18% des revenus avec une croissance de 16%.



Ses concurrents directs sont loin derrière dans le classement Fortune avec Alphabet (Google) 11e, Microsoft 21e et Facebook 46e.