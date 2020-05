Apple TV+ : À la base Défendre Jacob était un film et non une série

Julien Russo

Vous avez probablement déjà vu la nouvelle série d'Apple TV+ dont tout le monde parle. "Défendre Jacob" est devenu en quelques jours un phénomène. Cependant, cette série aurait pu être... un film ! Au départ, c'est ce que voulait la société de production Anonymous Content, mais le producteur de la série en a décidé autrement.

Défendre Jacob aurait été difficile à réaliser en film

Dans une interview au média Deadline, le producteur et scénariste Mark Bomback (qui est l'homme aux commandes de Défendre Jacob) a dévoilé sa première rencontre avec ce projet réservé à Apple TV+. En effet, la société de production Anonymous Content avait expliqué qu'elle voulait que ce programme soit réalisé en format de film. Après une longue analyse, il en a conclu que c'était impossible. Il explique : "J’ai commencé à le lire et immédiatement, pour le meilleur et pour le pire, je me suis dit que ce serait une bataille pour en faire un film. Ce n’est plus le genre de film que l’on fait vraiment" .

Pour lui, Défendre Jacob avait un énorme potentiel, mais en... série !

Bomback va alors prendre l'initiative d'appeler la société de production pour demander à réaliser une série et non un film pour Apple TV+. N'y voyant aucun inconvénient, Anonymous Content va accepter et donner le feu vert.

Si le réalisateur a décidé que cela était plus approprié en format série, c'est principalement parce que réaliser Défendre Jacob en film aurait été trop difficile. Il y a un scénario qui raconte énormément de détails et qui retranscrit beaucoup d'émotions. Pour entrer dans une durée moyenne d'un film, il aurait probablement fallu sauter des scènes et l'histoire n'aurait peut-être pas été aussi passionnante.

Défendre Jacob se passe dans une petite ville du Massachusetts. Andy Barber est un procureur adjoint reconnu pour la qualité et le sérieux de son travail. Celui-ci va apprendre que son fils de 14 ans est accusé d'avoir assassiné un camarade de sa classe.

Andy va devoir faire un choix entre faire respecter la justice et l'amour inconditionnel pour son fils.

Plus on avance dans l'histoire et plus les parents de l'adolescent doutent sur les déclarations de leur enfant. Les indices vont s'accumuler et des révélations vont surgir du passé. Leur fils est-il vraiment innocent comme il le prétend ? Ce n'est pas sûr...



Si vous n'avez pas encore commencé la première saison de "Défendre Jacob", nous vous conseillons de vite vous rattraper ! À la rédaction d'iPhoneSoft, on a déjà vu les six premiers épisodes et on attend chaque vendredi impatiemment...

Le succès de la série a été immédiat, en seulement quelques semaines de disponibilité, la série s'est classée parmi les trois programmes qui ont obtenu le plus de vues des abonnés d'Apple TV+.