EVE Echoes : le nouveau MMORPG spatial de NetEase

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

En 2018, le célèbre éditeur NetEase annonçait un nouveau partenariat avec les développeurs de CCP : ces derniers sont notamment connus pour avoir créé le MMO en ligne EVE Online.



Le but de ce partenariat ? Lancer une version mobile du jeu très populaire chez les joueurs, donnant vie à un projet ambitieux. Ainsi naquit EVE Echoes, qui aura mis du temps à pointer le bout de son nez.



Mais, la belle nouvelle, c'est qu'on approche de sa date de sortie, puisque ce dernier est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'App Store et le Play Store, avec un lancement prévu pour le 13 août prochain.

EVE Echoes : en précommande sur l'App Store et le Play Store

Au cours d'un livestream, les développeurs ont annoncé une disponibilité immédiate en précommande, tout en révélant de nouvelles informations sur le jeu.



S'il s'agit bien d'une adaptation d'EVE Online, il faudra tout de même s'attendre à quelques différences, notamment à un univers plus petit. Cependant, le jeu semble fort prometteur et devrait plonger les joueurs dans un MMORPG très complet, comme le révèlent les premiers joueurs ayant participé à la bêta.

EVE Echoes est un jeu MMO de vaisseau spatial mobile de nouvelle génération basé sur les principes de conception EVE Online. Dans EVE Echoes, les joueurs pourront forger leur propre chemin vers la gloire dans un environnement de bac à sable spatial massif, formant des alliances avec d'autres pilotes de toute la galaxie pour façonner l'univers persistant du jeu.

Télécharger le jeu EVE Echoes