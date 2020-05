Les Golden Master d'iOS 13.5, watchOS 6.2.5 et tvOS 13.4.5 sont là

Hier à 20:36 (Màj hier à 21:00)

Corentin Ruffin

5

Des nouveautés sont disponibles pour les développeurs puisque Apple a décidé de lancer ses Golden Master d'iOS 13.5, d'iPad OS 13.5, watchOS 6.2.5 et tvOS 13.4.5.



Si vous suivez l'actualité des mises à jour des différents systèmes d'exploitation, vous n'êtes pas sans savoir que l'on parle de la version finale distribuée avant le lancement de la version publique.

iOS 13.5, iPadOS 13.5 watchOS 6.2.5 et tvOS 13.4.5 disponible

Au rayon des nouveautés, il faut savoir qu'iOS 13.5 et iPadOS 13.5 sont surtout consacrés au coronavirus avec l’intégration de l’API commune d’Apple et Google pour traquer les porteurs du Covid-19.



Le but ? Permettre aux états et pays de lancer leurs applications de traçage des contacts pour suivre l'évolution de la pandémie. Pour le reste, il est possible de déverrouiller directement son téléphone avec le code quand on porte un masque ou encore de désactiver le zoom dans Facetime.



Du côté de watchOS 6.2.5, les utilisateurs peuvent retrouver de nouveaux cadrans arc-en-ciel et l'Arabie saoudite accueille enfin l'ECG. Et pour ceux qui n’ont pas iOS 13 sur l’iPhone associé, Apple propose watchOS 5.3.7 avec quelques correctifs.



Si vous avez une licence développeur, toutes les mises à jour sont à télécharger dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.