Logitech dévoile officiellement sa Circle View compatible HomeKit

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Après une première fuite, c'est désormais officiel. Logitech vient de présenter sa nouvelle caméra de surveillance haut de gamme pour intérieur. Elle s'appelle la Logitech Circle View et possède des caractéristiques très convaincantes. La nouvelle génération de caméra apporte une meilleure qualité d'image en mode nocturne avec un tout nouveau design à la finition mate.

Disponible prochainement au tarif de 179,99€

C'est désormais officiel, Logitech vient de dévoiler sur son site sa nouvelle caméra "Circle View". Celle-ci est compatible avec HomeKit, mais vous aurez aussi l'accès aux enregistrements et le flux en direct via une application dédiée sur iOS et Android.

Les améliorations sont nombreuses, à commencer par la nouvelle expérience vidéo baptisée "Logitech Trueview". Vous pourrez facilement voir tous les détails grâce à la full HD associée à une optique en verre et un capteur de haute qualité avec plage dynamique étendue.

Logitech propose également un champ de vision ultra large de 180° qui vous permettra de couvrir la totalité de la pièce où la caméra est installée !

Pour ce nouveau modèle de Circle, Logitech a énormément travaillé sur la vision nocturne. La majorité des cambriolages se passent quand la nuit est tombée ou pendant la journée quand on part de son domicile et qu'on ferme les volets. La Circle View se devait d'être irréprochable dans un environnement où la luminosité est très faible, voire inexistante.

Sur ce coup-là, Logitech ne nous déçoit pas puisque le fabricant affirme avoir réussi à apporter une clarté supérieure jusqu'à 4,5 mètres dans l'obscurité. Une belle performance pour une caméra d'intérieur !

La Circle View pense aussi à votre vie privée

Logitech est une marque reconnue pour le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Au cas où vous n'avez pas confiance, le fabricant vous propose trois solutions :

L'inclinaison de la caméra : La Circle View comporte un élément qui lui permet d'être incliné vers le bas ou vers le haut. Vous pouvez à tout moment modifier son champ de vision.

: La Circle View comporte un élément qui lui permet d'être incliné vers le bas ou vers le haut. Vous pouvez à tout moment modifier son champ de vision. Un bouton pour l'éteindre : Derrière la caméra, vous trouverez un bouton pour couper instantanément l'audio et la vidéo. Vous pourrez les réactiver en rappuyant sur le même bouton ou depuis l'application.

L'arrêt des enregistrements selon votre position : L'autre fonctionnalité pratique pour le respect de votre vie privée, c'est l'arrêt des enregistrements quand vous êtes à votre domicile. La Circle View stoppe immédiatement son travail quand elle détecte que êtes entré à votre domicile. Quand vous repartez, les enregistrements reprennent.

La Circle View prend aussi en charge HomeKit Secure Video. Les extraits vidéos qu'enregistra la caméra à chaque mouvement seront donc entièrement chiffrés de bout en bout. Un gage de confidentialité et de confiance !

À propos d'HomeKit Secure Video, Logitech explique : "Un historique d'enregistrement de votre caméra Circle View basé sur les mouvements sur 10 jours est stocké en toute sécurité dans iCloud et peut être visionné dans l'application Maison. Vous pouvez ajouter une caméra à votre abonnement 200 Go ou 5 caméras à votre abonnement 2 To sans frais supplémentaires. Les enregistrements de caméra ne sont pas pris en compte dans votre limite de stockage iCloud."

La Logitech Circle View est prochainement disponible au tarif de 179,99€.

