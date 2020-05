iPhone 12 : L'annonce et la sortie seraient décalées à octobre

Il y a 4 heures

Julien Russo

2

Si on en connait déjà beaucoup sur la future génération haut de gamme de l'iPhone 12, ce qui reste encore incertain aujourd'hui c'est la date de l'annonce et la commercialisation. Beaucoup de rumeurs se contredisent et la dernière en date affirme que la firme de Cupertino va être contrainte de changer ses habitudes et tout déplacer sur le mois d'octobre.

L'iPhone 12 retardé ?

Suite au début d'année catastrophique à cause du Covid-19, plusieurs points indispensables dans la conception des iPhone 12 n'ont pas pu être réalisés à temps. Ce qui a causé un décalage qu'aurait du mal à rattraper la firme californienne.

D'après une indiscrétion d'un responsable haut placé au sein d'Apple, les nouveaux iPhone ne seront pas présentés en septembre comme chaque année, mais plutôt début octobre.

Dans la fuite de Jon Prosser qui parlait des Apple Glasses, il a également abordé le retard de l'iPhone 12. D'après lui ce serait inévitable vu ce qui s'est passé en début d'année. On ne peut pas sortir un smartphone à temps quand les usines chinoises ferment pendant plusieurs semaines et qu'il y a tant de travail à rattraper.

Les dernières informations obtenues par Jon Prosser confirment donc que les iPhone 12 auront le même retard qu'a connu l'iPhone X, soit une commercialisation en octobre.

Il reste toujours possible que la firme de Cupertino trouve une solution pour avancer l'annonce et la mise en vente, mais malheureusement l'entreprise n'a pas de baguette magique et doit suivre l'évolution en fonction de l'avancée de ses partenaires qui font de leur mieux.



Pour rappel, les résolutions des écrans ont été dévoilées hier par une fuite d'un média américain. Suivant le modèle d'iPhone 12, les résolutions ne seront pas les mêmes ni les technologies dans l'écran.

Nous avons également un aperçu sur les prix des futurs iPhone. Ils commenceraient à partir de 649 dollars jusqu'à 1099 dollars.



Source