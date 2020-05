Des QR Codes logotypés dans l'app AR sous iOS 14

Cela fait quelques temps que nous n'avions peu de nouvelles d'iOS 14. Après une fuite massive d'information en mars dernier avec les nouveautés AR, les fonds d'écran, widgets, CarKey, ou encore HomeKit, voilà qu'on revient sur la partie réalité augmentée. C'est Josh Constine qui a publié une vidéo avec des images et des sons trouvés dans une version interne du code d'iOS 14.

Des QR Codes reconnus par l'app Gobi d'Apple (AR)

Le plus intéressant dans la fuite concerne les QR Codes que l'on trouve dans la version d’iOS 14 fuitée. Outre le fait qu'ils renvoient vers le Mac Pro ou l'Apple Watch sur le site d'Apple, on note surtout des codes faisant référence à Rogue One : A Star Wars Story sur l’iTunes Store et au formulaire d’inscription de la carte Starbucks.



Apple qui travaille à des partenariats pour CarKey (avec notamment BMW), semble aussi s'activer sur l'AR pour réaliser des expériences exclusives avec des marques comme Starbucks. Pourquoi parle-t-on de réalité augmentée ? Tout simplement car les données trouvées sont issues de l'app Gobi, une application de réalité augmentée qu’Apple devrait dévoiler en juin prochain à la WWDC 2020.



On imagine qu'un scan de QR Code pourrait déclencher l'app AR et afficher des informations sur un produit à mettre en avant ou bien un guidage balisé vers un lieu à découvrir. Bref, une nouvelle façon de faire du marketing pour les enseignes. Il suffirait de sortir son iPhone et de lancer l'appareil photo pour lire le QR Code.



On rappelle qu’Apple a inclus la lecture native des QR Code dans l’appareil photo depuis iOS 11.

Enfin, Josh partage également quelques sons qui ont été ajoutés dans Localiser, l'app d'Apple pour retrouver ses appareils et qui doit d'ailleurs ajouter de l'AR pour retrouver ses objets perdus avec les AirTags qu'on attend toujours.