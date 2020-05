Confinement : L'incroyable Famille Kardashian est filmée avec des iPhone

Avec la crise sanitaire, tous les tournages sont temporairement arrêtés. Cela concerne les films, les séries, mais aussi les émissions de télé-réalité. Dans ce secteur, l'une des plus connues dans le monde reste celle de la famille Kardashian dont la chaîne E! est le principal diffuseur aux États-Unis. Pour éviter l'arrêt des épisodes, ce ne sont plus des caméramans, mais directement les soeurs elles-mêmes qui filment les épisodes.

Des iPhone pour filmer les épisodes

Malgré la pandémie, l'émission de télé-réalité qui met en avant le quotidien des soeurs Kardashian n'est pas arrêtée. Pour maintenir le tournage, la chaîne a eu l'idée de fournir des iPhone à la famille en leur donnant pour mission de se filmer tous les jours.

Une fois le week-end passé, une personne de la production vient récupérer chaque lundi les iPhone des membres de la famille. Sur chacun, il y a environ 16 heures de séquences qui sont après minutieusement montées pour être diffusées sur E!.

Une fois les iPhone récupérés, la famille reçoit de nouveaux iPhone pour une nouvelle semaine de séquences à filmer !

Voici le rythme adopté depuis le début du confinement aux États-Unis.

Pour la chaîne E!, il était hors de question de suspendre la diffusion de son émission star qui génère chaque jour une audience de plus d'un million de téléspectateurs.

En temps normal, l'émission est filmée par plusieurs caméramans qui sont divisés en plusieurs équipes afin de tourner dans les maisons des Kardashian, mais aussi celles de Kendall et Kylie Jenner.

L'équipe de production a désigné un technicien pour que celui-ci s'assure que les soeurs filment correctement les scènes et qu'il y est une bonne luminosité dans la pièce.

On imagine qu'en tant que spectateurs, il y a peu de chance que l'on voit la différence vu la qualité vidéo des derniers iPhone...



Pour information, Netflix a racheté les droits de l'émission en France. Dès le 1er juin, vous retrouverez donc la Famille Kardashian dans le catalogue du géant du streaming. Depuis peu, Netflix s'est lancé dans la production des émissions de télé-réalité pour créer une attractivité supplémentaire auprès des jeunes. On retrouve des programmes comme "The Circle Game", "Séduction haute tension" ou encore "Love is Blind".



