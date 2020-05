MusicSmart : l'app pour tout connaitre sur votre morceau préféré

Vous avez aimé la dernière musique de Billie Eilish ? Cependant, vous ne savez pas quand elle est sortie, qui était au piano et qui a participé à l'écriture de la musique ? Sur Apple Music, les informations sont toujours incomplètes, cependant avec MusicSmart, en un coup d'oeil vous allez tout savoir.

MusicSmart la nouvelle doublure d'Apple Music

Disponible depuis avant-hier dans l'App Store, MusicSmart se présente comme une application qui est capable de vous donner plus d'informations sur les personnes qui se trouvent derrière votre morceau préféré.

Le développeur n'est pas inconnu, puisqu'il s'agit de Marcos Antonio Tanaka qui est derrière l'application MusicHarbor qui révèle les dates de sortie des nouvelles musiques, des concerts et des vidéos.

Plus connue aux États-Unis, cette application s'est très vite imposée auprès des utilisateurs iOS.

Marcos a voulu se concentrer à présent sur Apple Music. Selon lui, Apple propose un brillant service de streaming, mais celui-ci reste incomplet. La firme de Cupertino pourrait donner des informations supplémentaires sur chaque musicien qui sont derrière le morceau, mais elle ne le fait pas.

Du coup, MusicSmart a décidé de s'en occuper !

Quand vous naviguez dans Apple Music et que vous avez au préalable téléchargé l'application MusicSmart, vous trouverez dans la fenêtre de partage "Voir les détails avec MusicSmart". Quand vous appuyez dessus, l'application apparaitra directement dans Apple Music. Le multitâche d'iOS n'interviendra pas. En effet, le développeur a réussi à intégrer son app directement dans le service de streaming d'Apple.

Dans les détails qu'apporte MusicSmart, on retrouve la date de sortie du morceau, le genre de musique, la maison de disque, les artistes derrière le piano, la guitare, la percussion... Un résumé complet !

Alors bien sûr, cette application ne va pas intéresser tout le monde, puisque la majorité des musiciens derrière les morceaux les plus populaires sont inconnus du grand public, mais pour quelqu'un qui est passionné de musiques et qui connaît chaque pianiste, guitariste... Cette application est une perle rare !



L'application est disponible sur l'App Store au tarif de 2,29€. Elle ne nécessite aucun abonnement et se rafraîchit dès qu'un nouveau morceau est disponible sur Apple Music.

Visiblement, le succès de l'application est déjà reconnu, puisque l'app est numéro 2 du classement "Musique" en France.



