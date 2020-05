PayPal : Intégration du paiement via QR Code

Avec la crise sanitaire et les recommandations de distanciation sociale, le paiement sans contact a fortement été sollicité dans les commerces où saisir son code sur un TPE est maintenant de l'histoire ancienne. L'application PayPal veut elle aussi apporter son service de paiement sans contact et cela va être possible grâce à un QR Code.

PayPal déploie dans 28 pays le paiement via QR Code

L'avantage d'un tel système c'est qu'il est à la portée de tous. Que vous ayez un ancien ou un récent smartphone, ils peuvent tous lire un QR Code contrairement à la puce NFC qui peut être inexistante ou bridée comme c'est le cas avec l'iPhone.

PayPal lance en France et dans 27 autres pays le paiement sans contact via QR Code. Le principe est simple, l'utilisateur qui veut se faire payer crée depuis l'application son QR Code avec le montant précis.

L'autre personne le scannera et sera renvoyée vers une page internet dédiée pour payer l'utilisateur. PayPal a déclaré :

Nous savons que dans l'état actuel des choses, acheter et vendre en toute sécurité pour notre santé est primordial. À mesure que la pandémie progressait, les transactions dématérialisées ont connu une augmentation foudroyante. Lancer un moyen de réaliser des paiements avec des QR Codes nous a semblé sûr et parfaitement adapté à la situation sanitaire, afin de faciliter les paiements à distance ou en limitant les contacts en magasin.





Pour que le paiement sans contact via QR Code se déploie comme souhaité, PayPal ne facturera aucune commission aux utilisateurs. Cependant, cela sera sur une courte durée, puisqu'une fois que la crise sanitaire se sera atténuée, PayPal prévoit de facturer une commission à chaque transaction réalisée.

Cette nouvelle fonctionnalité va être disponible sur iOS et Android de manière imminente. Elle est destinée aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Pas besoin de tendre son iPhone avec le QR Code à scanner, vous pouvez l'afficher sur un écran ou même l'imprimer.



