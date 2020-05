Rumble Hockey : après les crampons, place aux patins à glace

Quelques semaines en arrière, nous vous présentions l'excellent jeu Rumble Stars Football : véritable mix entre le sport de ballon rond, de Clash Royale et d'Angry Birds.



Ce dernier vous proposait d'affronter vos adversaires avec un gardien et quatre joueurs, que vous pouviez lancer à tout moment au milieu du terrain, sachant que ces derniers coûteront de la mana pour rejoindre la pelouse.



Les développeurs reviennent à la charge en gardant le même concept, mais en changeant de sport : ainsi naquit Rumble Hockey (v1.6.1, 125 Mo, iOS 10.0) sur l'App Store !

Rumble Hockey : plus que du hockey

Le plus incroyable des jeux de hockey est désormais disponible dans le monde entier ! Plongez dans l'action, battez vos adversaires et devenez champion !



En soft-launch dans quelques pays depuis plusieurs semaines, Rumble Hockey est officiellement disponible dans le monde. Si vous avez déjà joué à son aîné, vous ne devriez pas être dépaysé puisque les mêmes personnages sont présents.



La différence se joue au niveau du gardien de but, qui agit plus près de sa cage en tournant autour. Frogmind a également déclaré que les arènes sont plus grandes et que le jeu est plus rapide.



Disponible gratuitement, Rumble Hockey contient des achats intégrés.

