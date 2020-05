Google Podcasts est désormais compatible avec Apple CarPlay

Depuis que Google Podcasts est disponible sur iOS, l'application est très vite montée dans l'App Store et a attiré de nombreux utilisateurs. Google Podcasts a été pendant plusieurs années une exclusivité Android, mais la firme de Mountain View a décidé d'ouvrir son app à l'iPhone. Une bonne chose, puisque l'application rencontre un joli succès !

Google Podcasts est disponible sur Apple CarPlay

Google vient de lancer la version 2.0 de son app de podcasts. Avec cette mise à jour, une nouveauté majeure est apparue. Désormais, vous pouvez installer l'application directement dans votre voiture si celle-ci vous propose Apple CarPlay. Google a décidé de proposer une version CarPlay à ses utilisateurs principalement pour leur simplifier la vie quand ils conduisent. Plus besoin de lire votre podcast sur l'iPhone ou de le transférer en Bluetooth au système audio du véhicule !

La firme de Mountain View explique dans la description de la mise à jour :

Google Podcasts prend désormais en charge Apple CarPlay afin que vous puissiez écouter plus facilement et en toute sécurité pendant que vous conduisez. Nous avons également corrigé plusieurs bogues pour améliorer les performances.

Cette nouvelle version de l'application apporte aussi son lot de nouveautés au niveau de l'interface. En effet, la catégorie "Explorer" vous permet maintenant de rechercher des podcasts indexés par le moteur de recherche dans l'app. Comme une plateforme de streaming, Google Podcasts va aussi s'adapter à vos envies grâce à des algorithmes finement élaborés par les développeurs. Vous retrouverez des recommandations de podcasts dans la catégorie "Pour vous".



Les catégories actualités, arts, comédie... sont désormais accessibles plus facilement. Elles sont en forme de liste horizontale en haut de l'application.

Petite nouveauté également au niveau de la lecture en cours. Si vous appréciez d'écouter un podcast avant de vous coucher, vous pouvez désormais activer une minuterie qui arrêtera automatiquement le podcast en cours de lecture. Un réglage de la vitesse de lecture a également été ajouté.



La dernière modification sur l'interface concerne l'accueil. Il est maintenant plus rapide d'accéder aux podcasts que vous avez l'habitude d'écouter. Google a inséré un carrousel avec vos podcasts favoris. Plus besoin d'aller à droite ou à gauche pour trouver le nouvel épisode de son podcast. Tout se trouve dès l'ouverture de l'application ! C'est un gain de temps très précieux, surtout le matin quand on est pressé avant de partir au travail.



Maintenant à vous de faire votre choix. Êtes-vous plutôt Apple Podcasts ou Google Podcasts ?

Il faut avouer que l'interface de Google est plus convaincante et agréable à utiliser.



