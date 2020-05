Apple Car : 19 milliards de budget pour la R&D en 2020 !

Medhi Naitmazi

Si nombreux sont ceux qui se posent la question d'une future Apple Car après des années de rumeurs et de brevets, Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley, y croit toujours dur comme fer. Pour lui, le projet devrait s'accélérer cette année puisqu'Apple aurait massivement investi dans la recherche et le développement d'une «solution intégrée verticalement». Une voiture maitrisée de bout en bout par la firme de Cupertino.



19 milliards rien que pour 2020

Dans une note de recherche axée sur Tesla et dénichée par AppleInsider, l'analyste Huberty s'est employé à comparer Apple avec le constructeur automobile Palo Alto. Alors que la plupart des recherches étaient axées sur la position de Tesla dans les secteurs de la technologie et de l'automobile, Huberty a fourni plusieurs informations sur le travail d'Apple sur le dernier secteur.



Pour commencer, Huberty a déclaré que Morgan Stanley s'attend à ce qu'Apple dépense près de 19 milliards de dollars en recherche et développement cette année, une somme énorme à mettre en perspective des 80 à 100 milliards de dollars dépensés en R&D dans l'ensemble de l'industrie automobile sur la même période. Cet investissement massif en R&D est l'une des raisons pour lesquelles Apple va probablement perturber le marché automobile, comme le fit Tesla il y a 10 ans.



Huberty ajoute qu'Apple considère la technologie automobile comme un "grand marché où elle peut contribuer à une meilleure solution", similaire à la façon dont elle considère les technologies de la santé et financières. En ce qui concerne l'objectif final, l'analyste prévoit que l'entrée d'Apple dans la technologie automobile sera une solution intégrée verticalement. D'après ses dires, il s'agit bel et bien d'un véhicule électrique, élégant et autonome.

Le but final ne peut pas être simplement une version plus avancée de CarPlay en partenariat avec d'autres constructeurs automobiles. Ils doivent contrôler la conception, les composants et les expériences et services autour de la plate-forme.

Interrogé sur la question de savoir si Apple et Tesla allieraient s'associer, Hubery a déclaré qu'ils resteraient probablement concurrents, car, à terme, les ambitions d'Apple semblent suggérer la publication d'un produit concurrent de Tesla.

Une voiture à quel prix, et à quelle date ?

Selon les rumeurs, la société de Tim Cook développerait depuis longtemps une "voiture Apple", et bien que la forme qu'elle puisse prendre ne soit pas claire, de nombreux indices plus récents suggèrent qu'il s'agirait d'un véhicule physique produit par Apple. C'est certainement cela qui nécessite des moyens démesurés pour rattraper le temps perdu et arriver avec un modèle et un concept disruptifs, comme ce qu'a voulu faire Dyson qui vient d'abandonner après 500 millions d'investissement.



Reste à savoir si Tim Cook dévoilera prochainement du concret sur sa voiture avec une date de sortie et un prix. On imagine que ce dernier ne sera pas donné et que la firme visera une clientèle aisée.



Huberty a également évoqué la transition d'Apple d'un vendeur d'appareils à une société davantage basée sur les services. Ansi, pour lui, les investisseurs ont commencé à apprécier la partie "abonnement" ainsi que le taux de rétention des nouveaux services et produits.



Enfin, pour information, Morgan Stanley a maintenu son objectif de valeur de 326$ pour l'action AAPL, soit de bon augure pour la suite de l'année.



