Danganronpa: Trigger Happy Havoc est de sortie sur iOS et Android

Danganronpa: Trigger Happy Havoc est arrivé sur App Store, comme prévu pour fêter les 10 ans de la franchise.



Le studio Spike Chunsoft nous propose le premier opus de la trilogie à 18€, soit un tarif digne des jeux de Square Enix par exemple, mais pour un jeu d'enquête sur fond de visual novel.



Danganronpa: Trigger Happy Havoc : le premier titre mobile de la trilogie

Pour ceux qui ne connaitraient pas, le premier opus est sorti au Japon en 2010 puis en Europe en 2014 notamment sur PSP et PS Vita. Désormais, le Danganronpa 1 est disponible sur App Store et le Play Store, en attendant les portages de Danganronpa 2: Goodbye Despair et Danganronpa V3: Killing Harmony.



Les fans de Phoenix Wright peuvent foncer dessus car il reprend les mêmes principes, en ajoutant une touche fantasque qui colle bien à l'ambiance spéciale du jeu. Vous êtes dans une université-prison avec d'autres ados qui ne savent pas vraiment pourquoi ils ont été sélectionnés. Votre but sera de faire éclarter la vérité en rassemblant assez de preuves et en évitant d'autres drames.



La réalisation est de très bonne facture avec un gameplay en 3D et des animations en 2,5D qui mettent en exergue la patte graphique. Pour ne pas se lasser de l'aventure principale, Danganronpa est ponctué de mini-jeux, de personnages attachants et hauts en couleur, ainsi que d'une bande-son travaillée. Evidemment, il faut aimer le style manga et parler anglais.

