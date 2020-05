OnePlus et Realme se joignent à Xiaomi et Oppo pour créer leur AirDrop

S'il y a bien quelque chose que les utilisateurs Android peuvent envier à Apple, c'est le système d'envoi de fichiers AirDrop. Performant, rapide et simple d'utilisation, ce dernier est un incontournable pour les utilisateurs iOS et Mac !



Depuis plusieurs mois, les constructeurs tentent le coup en proposant des alternatives, sans réellement faire aussi bien. Plus récemment, Xiaomi, Vivo et Oppo ont créé une coalition pour développer leur équivalence, tout comme Microsoft et Samsung.



Aujourd'hui, nous apprenons que Black Shark, Realme, OnePlus et Meizu seront également de la partie.

Black Shark, Realme, OnePlus et Meizu veulent un AirDrop

C'est l'été dernier que Xiaomi, Vivo et Oppo ont annoncé travailler sur une alternative à AirDrop, permettant ainsi aux utilisateurs des différentes marques de pouvoir s'envoyer rapidement des fichiers.



La belle nouvelle pour eux, c'est qu'ils sont désormais rejoints par Black Shark, Realme, OnePlus et Meizu, agrandissant un peu plus le cercle des compatibilités.



La solution, lancée dans une première version en début d'année, se sert du Wi-Fi pour la transmission des fichiers. Reste désormais à convaincre de plus grosses marques de rejoindre l'alliance, notamment Samsung qui a se propre technologie du nom de Quick Share.



