iOS 14 révèle que iMessage sur macOS sera identique à l'iPad

Hier à 21:20

Medhi Naitmazi

Après la pluie de fuites concernant iOS 14 et iPadOS 14 début mars, le soufflé était un peu retombé. Depuis, quelques informations éparses ci et là, comme cette celle-ci qui concerne iMessage.



Nos confrères de 9to5Mac qui ont mis la main sur la version "volée" d'iOS 14 viennent de trouver des traces d'une nouvelle version d'iMessage sur Mac. En effet, le code d'iOS 14 pointe vers un remplacement complète de l'application Messages sur macOS par une version Catalyst, basée sur le code d'iPadOS 14.



iMessage aussi complet sur Mac que sur iPad avec macOS 10.16 à venir

iMessage a bien évolué depuis sa sortie en 2011 avec iOS 5 avec notamment des extensions, des stickers et des effets de message. Ceci vaut pour l'iPhone bien sûr, mais aussi l'iPod et l'iPad. Par contre, rien de tout cela n'est disponible pour les utilisateurs de Mac, car macOS a toujours une version de base de l'application Messages qui ne fonctionne que pour envoyer et recevoir des messages standards.



Cependant, avec le projet Catalyst d'Apple qui permet de porter sans trop d'efforts une app iPad vers Mac, la firme la plus riche du monde va proposer la même application Messages d'iOS et iPadOS sur nos iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Air et autre MacBook Pro.



La recette fonctionne déjà bien pour Apple qui depuis près de deux ans désormais, porte ses apps populaires de l'iPad au Mac avec Apple Music, Mémos vocaux, Podcasts, Apple News ou encore Bourse.



Même si le portage n'est pas toujours parfait, iMessage gagnera de nombreuses options comme citées précédemment. Et cela permettra à Apple de faire évoluer sa messagerie plus facilement sur toutes les plateformes.



Il faudra attendre la WWDC20 le 22 juin prochain pour confirmer cette rumeur qui devrait se concrétiser avec iOS 14, iPadOS 14 et macOS 10.16 dont nous ne savons pas grand chose à l'heure actuelle.



