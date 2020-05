Apple corrige le bug de partage familial en rééditant les mises à jour

Apple n'a partagé aucune information sur la raison pour laquelle les mises à jour de ces applications déjà à jour sont rééditées, mais il est clair que cela est lié au souci vu vendredi qui affichait «Cette application n'est plus partagée avec vous» au moment de lancer certaines applications. Le raté est lié à la signature des applications en question qui se fait sur les serveurs d’Apple. La firme a donc probablement régénéré un certificat valide avant de resigner les apps et de proposer à nouveau les mises à jour. Donc, si vous voyez un nombre inhabituel de mises à jour d'applications disponibles dans l'App Store, vous n'êtes pas seul. Loin de là. Vous avez combien d’applications en attente vous ?

