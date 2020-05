Apple Store : C'est au tour du Japon de rouvrir

Après la fermeture brutale de tous les Apple Store dans le monde, Apple commence à rouvrir ses boutiques. La firme de Cupertino a choisi une stratégie logique qui consiste à faire reprendre l'activité des Apple Store au cas par cas. Dès que l'entreprise voit que la situation se calme, elle rouvre ses boutiques. Cette semaine, c'est au tour du Japon !

Deux boutiques sur dix vont rouvrir

Au Japon, la situation se calme et les statistiques de nouveaux cas commencent à chuter. Comme en témoignent les récents chiffres, au 23 mai il y avait seulement 14 nouveaux cas, quand le 11 avril il y en avait 743.

Cependant, reprise d'activité ne veut pas dire reprendre les habitudes d'avant. Les deux Apple Store japonais qui vont rouvrir cette semaine vont avoir des règles très strictes.

À commencer par le nombre de personnes présentes dans le magasin, Apple a transmis à ses équipes un quota qu'ils devront faire respecter. Les clients qui veulent entrer devront être dehors à attendre leur tour sous forme de file d'attente (avec bien sûr la distance d'un mètre).

Autre point représentatif d'une reprise en douceur, ce sont les horaires d'ouvertures, Apple a mis en place des horaires aménagés.

Autrement dit, l'ouverture sera à 12h et la fermeture à 20h, un changement assez conséquent, puisque les horaires d'ouvertures au Japon sont d'habitude bien plus large.

Apple n'a cependant pas révélé sa stratégie. Pourquoi rouvrir deux Apple Store sur dix au Japon ? Il est possible que la firme de Cupertino ait privilégié les boutiques qui sont dans les zones les moins touchées. Comme en France, le Japon a dû créer des zones vertes ou zones rouges, ce qui aide les entreprises à évaluer le risque d'une reprise d'activité.

Pour rappel, la priorité principale d'Apple c'est d'assurer la sécurité de ses employés, mais aussi de ses clients. L'entreprise sait que les Apple Store peuvent être des endroits critiques pour une propagation de virus. Avec le monde qui fréquente les boutiques et les appareils en exposition qui sont touchés par tout le monde, les choses peuvent aller très vite...



Aujourd'hui, le Japon a mis fin à l'état d'urgence qui avait été instauré sur l'ensemble du pays. La priorité est maintenant la relance de l'activité économique. Comme de nombreux pays dans le monde, le Japon a été touché de plein fouet et a dû fermer les commerces, restaurants, cinéma...

