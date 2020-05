Promotion : Un étui de transport pour votre HomePod

Il y a 2 heures

Julien Russo

3

On connaissait le sac de transport pour les MacBook, pour les iPad, mais il existe aussi un étui de transport pour le HomePod. Il est désormais possible d'emporter partout votre enceinte connectée avec Siri. Cette idée est excellente pour les personnes qui veulent profiter de l'enceinte d'Apple dans une maison secondaire, mais qui ne veulent pas investir dans un second HomePod.

En promotion à -10%

Cet étui de transport a spécialement été travaillé pour l'enceinte d'Apple. Il épouse à la perfection ses formes et encaisse son poids. Proposé qu'en version noire, l'étui a une taille d'environ 26 × 16 × 15 cm / 10,2 × 6,3 × 5,9 pouces.