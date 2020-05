Realme Watch : une montre connectée pour les petits budgets

Elle est désormais officielle, la montre connectée de Realme, après une commercialisation anticipée en Inde. Ressemblant étrangement à l'Apple Watch (le chinois semble aimer s'inspirer des produits de la Pomme), elle embarque un écran LCD TFT de 1,4 pouce permettant un affichage de 320 x 320 pixels. Elle est compatible avec la norme IP68 permettant d'aller dans l'eau pendant une heure, à un mètre de profondeur. Elle offre un capteur de rythme cardiaque ainsi que la mesure du taux d’oxygène dans le sang. 14 activités sportives sont compatibles avec la montre, dont la marche, la course à pied ou encore le football. Le client aura le choix entre quatre bracelets en silicone (noir, bleu, rouge ou vert) et aura le droit à une autonomie allant de sept à neuf jours. La Realme Watch sera commercialisée dès le mois de juin en France sans que l'on sache son tarif (elle coûte l'équivalent de 50 euros en Inde).

Le constructeur chinois, Realme, n'en finit plus de lancer des produits ces derniers temps : avec l'arrivée récente des x50 Pro, du 6 Pro et des équivalences aux AirPods , la firme continue d'attirer de nouveaux clients à la recherche de bons produits à petits prix. Aujourd'hui, la marque revient sur le devant de la scène en lançant la Realme Watch , sa montre connectée qui a un argument de poids : son prix !

