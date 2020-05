Rogue Agents : un jeu de tir avec du parkour sur l'App Store

Les jeux de tirs sont de plus en plus nombreux sur l'App Store, et on comprend pourquoi quand on sait que les écrans de nos iPhone grandissent de plus en plus et que les appareils sont compatibles avec des manettes externes.



Seulement, pour se démarquer face à la concurrence toujours plus rude, les développeurs se doivent d'avoir un budget marketing conséquent ou de débarquer avec une nouvelle vision.



C'est le coup que tente le studio Midnight Games avec son nouveau Rogue Agents (v0.6.4, 468 Mo, iOS 10.0), qui associe le genre avec du parkour.

Rogue Agents entre en bêta ouverte sur l'App Store

Pour tester leur concept, les développeurs de Midnight Games viennent de lancer leur jeu en bêta ouverte sur l'App Store, pour ainsi avoir des feedbacks et mettre en place les derniers réglages avant la version officielle.



Personnellement, je suis assez curieux de l'association avec le parkour : la possibilité de rouler, grimper et courir sur le mur offre une nouvelle dimension aux matchs à mort.



Le contenu est déjà conséquent, bien que ce soit encore une bêta, mais le jeu offre déjà une option intéressante sur ces nombreux concurrents. Disponible gratuitement, je ne peux que vous encourager à tester ce Rogue Agents !

