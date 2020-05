SINoALICE : le jeu sortira le 1 juillet sur iOS et Android

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

SINoALICE est bientôt prêt pour nos iPhone, iPad et Android. En effet, le jeu de rôle développé par Pokelabo sur mobiles est en précommande avec une date de sortie fixée au 1er juillet sur les deux plateformes. On compte déjà plus de 1,5 millions de préinscriptions sur le Play Store.



Publié en 2017 par Square Enix au Japon, le RPG va donc faire son arrivée mondiale. Regardez le trailer vidéo :

SINoALICE : un tactical RPG à venir sur mobiles

Réalisé par Yoko Taro, connu pour son travail dans les séries NieR et Drakengard, SINoAlice est donc un jeu de combats tactiques dans un monde sombre et unique mais fort bien réalisé. Inspiré des contes populaires comme Alice au pays des merveilles, Cendrillon, et autre Le Petit Chaperon Rouge, le titre est porté par une bande-son envoûtante signée Okabe Keiichi·MONACA et les voix de vrais doubleurs japonais. Square Enix qui a donc confié la publication internationale de SINoALICE à Pokelabo a prévu une traduction textuelle en français, anglais, allemand, espagnol, coréen et thaï.



SINoAlice sera un free-to-play qui profitera du lancement pour proposer une collaboration avec NieR Automata et NieR RepliCant, ce qui permettra de découvrir deux chapitres spéciaux avec les personnages des jeux en question et un scénario écrit par Yoko Taro.



Côté gameplay, SINoAlice se tourne vers les jeux comme Final Fantasy Tactics mais avec un système de tirage aléatoire pour obtenir armes et personnages, aussi appelé "gacha". Du coup, des combats tactiques au tour par tour à la pelle et un scénario travaillé vous attendent dès le 1er juillet, sans oublier un système de guildes par 15.



Avez-vous joué à la version japonaise ou attendiez-vous la sortie mondiale de SINoALICE ?



NB : iOS 10 et un iPhone 6s minimum.

Télécharger le jeu SINoALICE