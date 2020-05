High Rise : un joli puzzle 3D sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

High Rise - A Puzzle Cityscape est arrivé jeudi dernier avec les autres jeux mobiles sur App Store et Play Store, mais ce casse-tête nous a tellement plu qu'on voulait en faire un article dédié.



High Rise propose un effet une approche innovante du genre match 3 en prenant le gameplay de Monument Valley et celui d'un certain Tetris pour apporter une expérience inédite aux joueurs. Le but est de créer des paysages urbains typiquement américains.



Regardez le trailer vidéo :

High Rise - A Puzzle Cityscape : un peu d'originalité du côté des casse-têtes mobiles

High Rise de Florian Grolig (smpl Games) se présente lui-même comme un match-3 de fusion tout en 3D. Minimaliste certes, mais bien pensé, le titre propose d'assembler des cubes de même couleur pour les transformer en bâtiment. Contrairement à Tetris ou à Candy Crush, les blocs ne disparaissent donc pas et viennent s'installer durablement dans votre ville en construction et composée de 25 cases au sol.



Autre point de démarcation, la 3D. La caméra est en effet à votre disposition pour tourner autour de la scène et ainsi mieux voir les coups possibles pour positionner vos blocs de façon optimal. Si le début est très simple, le tout bien emmené par une bande-son relaxante, vous verrez rapidement les subtilités du gameplay. Par exemple, après avoir construit une tour de 3 cubes rouges, vous ne pourrez pas lui ajouter un ou deux blocs rouges. Il faudra impérativement trouver au moins 3 autres cubes rouges pour la faire pousser un peu plus.



Voilà qui devrait satisfaire les amateurs de puzzle-game sur mobile, d'autant que High Rise est gratuit avec un achat intégré à 1,09€ pour supprimer la publicité. Amusant et pas cher, que demander de plus ?



Notre avis sur "High Rise"

La note 4,5 / 5

Télécharger le jeu gratuit High Rise - A Puzzle Cityscape