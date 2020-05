iPhone 12 : Samsung devrait fournir près de 80% des écrans OLED

L'un des objectifs pour Apple et son futur iPhone 12, outre de conquérir un marché de plus en plus complexe, n'est autre que de diversifier ses fournisseurs pour les composants de son produit.



Seulement, il semblerait que pour le production des écrans OLED qui équipera la gamme du smartphone, la Pomme fera appel à Samsung pour 80% de ces derniers.

Apple va faire appel majoritairement à Samsung pour les écrans OLED

D'après un nouveau rapport de nos confrères de chez DigiTimes (qui sera publié en entier demain), Samsung Display devrait toujours fournir près de 80% des écrans OLED utilisés pour la gamme "iPhone 12" de cette année.

Samsung Display a obtenu près de 80% des commandes globales des écrans pour la série d'iPhone de nouvelle génération d'Apple, provisoirement baptisée ‌iPhone 12‌, dont le lancement est prévu plus tard cette année, selon des sources du secteur. LG Display et BOE sont d'autres fournisseurs d'écrans pour les iPhones à venir.

Samsung était le fournisseur exclusif d'affichage du premier OLED d'Apple, l'iPhone‌ X en 2017. LG a rejoint l'année suivante en tant que deuxième fournisseur, et BOE aurait désormais intégré la chaîne d'approvisionnement d'Apple pour les téléphones 2020 alors qu'Apple passe à l'OLED. dans sa gamme phare pour la première fois.

Pour rappel, Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d'iPhone en septembre ou en octobre prochain.



