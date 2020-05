Rumeur : L'iPhone 12 sera le dernier smartphone Apple avec port Lightning

C'est loin d'être la première fois qu'une rumeur parle d'un iPhone sans port Lightning et sans port USB-C. Les dernières indiscrétions de l'iPhone 12 affirment qu'il s'agit du dernier iPhone qui possèdera un port de recharge. Dès 2021, l'iPhone 12s (ou peut-être l’iPhone 13) n'en aura plus. Apple devrait passer sur du 100% sans fil avec son smartphone.

L'iPhone sans prise Lightning ce n'est pas pour cette année. D'après un responsable jugé "fiable", Apple aurait bien prévu de définitivement supprimer le port de recharge dès l'iPhone 12S de 2021.

L'information nous vient de l'utilisateur Twitter @choco_bit déjà réputé pour être le révélateur de plusieurs indiscrétions sur l'iPhone 12.

D'après lui, Apple devrait proposer un "connecteur intelligent". Voici ce qu'il explique dans un tweet :

Précédemment, cette même personne a confirmé des rumeurs sur l'intégration de trois caméras avec LiDAR sur l'iPhone 12 le plus haut de gamme, une encoche plus fine et discrète ainsi que des widgets sur l'écran d'accueil d'iOS 14.

Même si les révélations de @choco_bit sont très similaires à celle de Jon Prosser cela ne reste bien sûr que des rumeurs. Quoi qu'il en soit, les récentes indiscrétions sont nombreuses à affirmer que dès 2021, Apple va oser proposer un iPhone sans aucun port, mais probablement un Smart Connector, une sorte de MagSafe vu sur iPad Pro.

On imagine qu'avant de proposer cela, la firme de Cupertino va travailler sur un moyen de récupération différent en cas de dysfonctionnement avec l'iPhone. C’est le fameux mode OS Recovery aperçu dans iOS 13.4.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭



Oh well, at least smart connector on 13 series