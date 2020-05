Spotify : adieu la limite des 10 000 titres

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Du nouveau du côté de Spotify avec l'arrêt d'une restriction qui empêchait les utilisateurs de sauvegarder plus de 10 000 titres dans leur bibliothèque.



Une mesure peu contraignante pour madame et monsieur Tout-le-monde, mais gênante pour les grands mélomanes. Cette règle ne s'applique désormais plus, que ce soit sur la version web ou sur la version mobile.

Spotify supprime sa restriction de 10 000 titres

Belle nouvelle pour les abonnés de Spotify qui ne seront désormais plus limités par la restriction des 10 000 titres appliqués par le célèbre service de streaming.



En effet, une fois ce grand nombre atteint, il n'était plus possible de stocker d'autres morceaux ou albums dans sa bibliothèque personnel, à moins d'en supprimer des existants.



Cependant, la limite de 10 000 titres est toujours valable pour du hors-ligne et pour les playlists.

Télécharger l'app gratuite Spotify