Facebook lance l'application expérimentale CatchUp, concurrent de FaceTime

Le truc cool, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Facebook pour utiliser l'application. CatchUp n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis pour l'instant. Nous vous tiendrons informés de sa sortie en France, Belgique, Suisse et autres pays francophones.

Bien qu'il existe un certain nombre d'applications de discussion de groupe disponibles pour les utilisateurs aujourd'hui, ce qui rend CatchUp unique, c'est que les appels qu'il active sont uniquement audio, pas vidéo, et il signale lorsque les utilisateurs sont disponibles.

Alors que tous les développeurs se concentrent sur la conférence vidéo, l'équipe d'expérimentation de produits de Facebook a lancé une nouvelle application expérimentale baptisée CatchUp , permettant des appels audio avec jusqu'à huit personnes. Du vu et revu, oui, mais avec quelques fonctionnalités sympathiques comme la possibilité de définir un statut comme "Prêt à parler" ou "hors ligne".

La période actuelle oblige les entreprises et leurs employés à trouver de nouvelles solutions, dont le télétravail, qui a connu une forte hausse ces derniers mois. Avec cette nouvelle popularité, nombreux sont les outils à avoir attiré de nouveaux utilisateurs, notamment les applications de visioconférence. Le célèbre réseau social Facebook, lui, semble discerner un marché et lance une nouvelle application expérimentale du nom de CatchUp , qui se veut être un concurrent direct à FaceTime.

