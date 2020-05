Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : sortie le 27 août

Il en aura fallu du temps pour avoir des nouvelles du jeu Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : alors qu'il devait initialement sortir le 23 janvier de cette année, le studio a finalement retardé sa venue. Dans cette nouvelle remasterisation, le studio a travaillé sur une refonte totale du jeu, et devrait également proposer un mode en ligne multiplateforme. Si le jeu sortira pour le moment qu'au Japon, le studio explique aujourd'hui que la bande-originale a été revue, qu'un boss de fin a été ajouté et que la difficulté a été rehaussée. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sortira le 27 août, mais il y a de fortes chances qu'une sortie suive très rapidement en France.

En juin dernier, nous apprenions l'arrivée officielle de la remasterisation du jeu Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition , opus lancé en 2003 sur Nintendo Gamecube. Prévu pour janvier 2020, le lancement sur iOS, Android, PS4 et Nintendo Switch a finalement été reporté, avec une communication indigne du studio. Aujourd'hui, les développeurs reviennent à la charge en affirmant que le jeu verra le jour en août, mais uniquement au Japon dans un premier temps.

