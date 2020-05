Un iPod touch 3G avec caméra arrière avait été testé

Quand on repense aux débuts de l'iPhone, l'iPod Touch fait forcément partie du souvenir. Même si ce dernier est désormais relayé au rang de hobby pour pré-adolescents, certains collectionneurs les conservent précieusement.



C'est le cas de Giulio Zompetti dont la spécialité est la collection de prototypes Apple.

Un iPod Touch 3 unique au monde

C'est par un tweet que Giulio - qui possède aussi toutes les Apple Watch - a dévoilé un rare iPod touch 3G. Sa particularité ? Avoir une seconde caméra, au dos.



On se rappelle qu'en 2009, plusieurs fuites faisaient état de prototypes avec justement une caméra arrière, mais le modèle final n'en était pas pourvu. D'ailleurs, Apple avait ajouté la caméra sur l'iPod Touch 4, avant de le retirer sur l'iPod Touch 5 16 Go d'entrée de gamme (et l'avait remis sur l'iPod Touch 6).



Rappelons également que l'iPod Touch 3G démonté avait pourtant un emplacement vide, en lieu et place de la caméra iSight. Un choix délibéré d'Apple pour le proposer l'année d'après.



Voici quelques clichés du prototype :

