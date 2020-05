L’Apple Store US vend des iPhone XR reconditionnés 100$ moins cher

L’iPhone reconditionné fait des heureux et Apple semble l’avoir bien compris. Après les iPhone XS, place aux iPhone XR.



Si il étaient déjà listés depuis un moment sur le refurb, les XR peuvent désormais être achetés dans toutes les configuration à prix plus raisonnable.

Des tarifs à partir de 699$ sur l’iPhone XS

Comme neuf, Apple vous propose d’acheter un iPhone en parfait état sur sa boutique en ligne.

Le choix est au rendez-vous puisque vous aurez les trois capacités de stockage : 64, 128 et 256 Go. De même, on trouve les coloris blanc, noir, jaune, bleu et corail.



En tout, on compte sept modèles d’iPhone XR reconditionnés sur le refurb américain affichés à environ 100$ de moins que le prix habituel, soit 499$ en version 64 Go. C’est un prix intéressant qui place le XR 100$ au-dessus du dernier iPhone SE par exemple.

Mais en France, il faudra patienter quelques semaines avant de le voir débarquer autour des 600€. D’ailleurs, si vous voulez un iPhone XR pas cher, on trouve une jolie promotion avec les French Days 2020.



Enfin, sachez que les iPhone vendus sur le refurb sont garantis un an, et proposent manuels et accessoires neufs, tout comme la batterie et l’aspect extérieur.



Si cela vous intéresse, rendez-vous sur Apple Store US.