L'application StopCovid se fait maltraiter par les hackers

Il y a 25 min (Màj il y a 24 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end devrait être lancée l'application StopCovid, se servant d'un système de traçage "maison" basé sur le Bluetooth et qui devrait permettre de savoir si oui ou non, nous avons été en contact avec une personne susceptible d'être contaminée.



Actuellement, l'application est en plein test chez des hackers qui ont la lourde tâche de savoir si oui ou non elle représente un danger pour nos données personnelles, mais également de dénicher d'éventuels bugs et problèmes de sécurité.

L'application StopCovid entre les mains des hackers

Alors qu'elle devrait être lancée officiellement pour tout le monde ce week-end, l'app StopCovid est en train de dévoiler ce qu'elle a dans le ventre : cette dernière est en test chez des hackers qui cherchent des failles et qui vérifient que cette dernière ne fait pas n'importe quoi avec nos données.



En effet, le code source de l'application a été mis à disposition des intéressés, selon l’institut public de recherche en informatique Inria. Chaque bug trouvé peut rapporter jusqu'à 2 000€ à son chercheur, même si la tâche risque d'être difficile.



À l'heure actuelle, "personne n’a réussi à craquer le système" selon Stéphane Richard, grand patron d'Orange. Mais, Baptiste Robert, alias Elliot Alderson, prétend sur Twitter avoir soumis 10 tickets pour des bugs plus ou moins graves...



Source