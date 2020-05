Notre avis sur l'iPhone SE 2020 après un mois de test

Alban Martin

Le nouveau smartphone Apple, l'iPhone SE 2020, est en vente depuis un mois. Alors que nous avions proposé un comparatif puis un tour d'horizon des premiers tests, nous avons préféré attendre de l'utiliser pendant un mois avant de vous livrer notre avis.



Comme prévu, le dernier modèle en date offre une véritable alternative aux Android chinois qui s'affichent autour des 500-600 euros avec un véritable arsenal technologique. Son homogénéité est son plus grand atout. Faisons le point sur cette seconde génération d'iPhone SE.

L'iPhone SE 2020 : ce qui nous a plu

Après un mois d'utilisation intensive en lieu et place de mon iPhone 11 Red, cet iPhone SE 2020 - également de couleur rouge - n'a pas volé les éloges de la presse spécialisée à sa sortie. Si on sentait bien qu'Apple avait poussé les grands médias à le couronner, il s'avère être un excellent compagnon.



Ne parlons pas technique, parlons pratique. L'iPhone SE 2 est certainement le meilleur téléphone pas cher du marché grâce à la combinaison d'un hardware de qualité et d'un software soigné. Avec le coeur d'un iPhone 11 Pro (la puce A13 et 1 petit Go de RAM en moins, soit 3 Go), un appareil photo de l'iPhone 8 mais dopé à l'IA, et une connectivité dernier cri, il peut tour faire. Téléphoner bien sûr, mais aussi surfer, jouer et travailler sur le pouce.



Premièrement, il faut saluer le format de l’appareil. En effet, le dernier smartphone Apple est le plus petit et le plus léger de la gamme. Pour ceux qui sont habitués aux iPhone plus grands, on se rend compte que le design instauré par l’iPhone 6 est vraiment pratique, surtout à une main.



Ensuite, au quotidien, n’avons noté aucun ralentissement sous iOS 13.4, même avec plusieurs apps lancées en parallèle et en jonglant entre ces dernières. C'est un vrai plaisir, d'autant que le bouton Touch ID facilite la navigation. Oui, on se plait à réutiliser le bouton d'accueil pour quitter une app, se logger ou même payer. A vrai dire, le Touch ID 2.0 est pratiquement plus efficace que le Face ID car on peut l'utiliser sans se faire un torticolis, chose qui peut arriver avec un iPhone à encoche dans certaines conditions.



Autre avantage, sa connexion détonnante qui permet de télécharger ses mails ou une app en un clin d'oeil. En 4G ou en WiFi, le petit dernier coiffe tout ce qui se fait sur le marché, bien aidé par iOS 13 qui est parfaitement adapté à son hôte. Mais cela vaut également sur les autres smartphone de la gamme.



Enfin côté photo, même si l'iPhone 11 est meilleur, l'iPhone SE 2020 est largement capable de satisfaire le quidam, pour peu qu'il ne cherche pas le mode portrait le plus précis ou de la qualité en basse luminosité. La prise de vue est rapide, propre et efficace dans la plupart des cas. Photos et vidéos peuvent être partagées en famille ou sur les réseaux sans honte, même avec la caméra avant.



N'oublions pas non plus son prix : 489€ pour 64 Go de stockage, soit le meilleur tarif jamais enregistré pour un smartphone Apple neuf. Même le feu iPhone 5c, pourtant déjà largué à sa sortie, n'était pas aussi compétitif.



PS : le coloris rouge est vraiment beau, identique à l'iPhone 11 Red qui affiche enfin une face avant noire. Nous avions également reçu l'iPhone SE 2020 noir, mais nous avons préféré partager les photos en version rouge.



iPhone SE 2020 : ce qui nous a déçu

Si finalement, l'iPhone SE 2020 est conforme en tout point avec ce qu'Apple nous avait annoncé, il a quelques défauts. Loin d'être rédhibitoires, ils empêchent la firme à la pomme de délivrer une copie parfaite. Mais à ce prix, était-ce possible.



Celui qui ne prodigue que 30% de marge à Apple affiche en effet une autonomie un peu juste, calquée sur ce qu'offrait l'iPhone 8, peut-être un poil mieux. Mais comme je le disais, le but de ce test n'est pas de rentrer dans les détails techniques, mais de faire le point sur son utilisation au quotidien. Du coup, après une bonne journée, le dernier smartphone Apple devra obligatoirement se brancher à une prise, chose qu'un iPhone 11 ou iPhone 11 Pro n'oblige pas.



Autre grief, l'écran. Bien que le LCD d'Apple soit toujours le meilleur du marché dans sa catégorie, on aurait aimé soit un OLED, soit un écran total (soit les deux). Imaginez un iPhone SE 2020 avec écran bord à bord façon iPhone XR ou iPhone 11 ? Même affiché à 589€, il aurait probablement cartonné davantage. Bien évidemment, Apple aurait du alors intégré Face ID, ou bien un nouveau Touch ID sous l'écran. Et donc, rogner sa (petite) marge.



Le rendu a beau être identique à celui d'un iPhone 11 par exemple, sa petitesse fait qu'un utilisateur d'iPhone à encoche aura un mal fou à repasser sur du 4,7 pouces. C'est le gros point noir, sauf si vous avez un iPhone plus ancien. Là, c'est l'iPhone parfait pour les budgets serrés.



Enfin, dernier petite complainte : l'absence de zoom optique. Mais encore une fois, le calcul du coût final a pesé lourd dans la balance.

Conclusion et avis sur "iPhone SE 2020" ( Apple )

La note 4,5 / 5

Ayant testé l'iPhone 8 et l'iPhone 11 Pro, on imaginait un mix parfait entre les deux téléphones en testant l'iPhone SE 2020. Vendu deux fois moins cher, le dernier iPhone nous a épaté pendant un mois, offrant le meilleur rapport qualité / prix de la marque.



N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires.



Les plus :

Rapport qualité / prix impeccable

Performances de haut niveau

Bonne caméra arrière

Prise en main grâce à sa taille et son poids réduit

Mise à jour pendant 5 ans (jusqu'a iOS 18 ?)

Touch ID (pour ceux qui n'aiment pas Face ID)

Les moins :

Design vu et revu depuis l'iPhone 6

Petit écran (et bordure noire imposante)

Photos en mauvaises conditions (notamment faible luminosité)

Autonomie (pour les habitués des iPhone 11 et iPhone 11 Pro)

Touch ID (pour ceux qui adorent Face ID)

