Bons plans iOS : Pascals Wager, Crash the Comet, Life Lists

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Pascals Wager, Crash the Comet, Life Lists. L'occasion d'économiser 40€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Best 7 Minute Fitness Workout (App, iPhone / iPad, v2.4.6, 123 Mo, iOS 8.0, Tural Jabrayilov) passe de 3,49 € à gratuit.



Basé sur des recherches scientifiques, le programme «7 minutes d’entraînement» est un moyen rapide, simple et efficace de se mettre en forme et de le rester. Créée pour les personnes ayant une vie bien remplie, cette routine a été conçue par des scientifiques pour vous faire bénéficier de tous les avantages d'un entraînement beaucoup plus long en un peu plus de 7 minutes.



Les chercheurs ont sélectionné 12 exercices pendant 30 secondes avec des intervalles de repos de 10 secondes. Cet entraînement de haute intensité avec peu de repos entraîne un métabolisme quotidien plus élevé et équivaut à un entraînement de plus d'une heure, à peine plus de 7 minutes.



Les + : Pour les personnes occupées Télécharger l'app gratuite Best 7 Minute Fitness Workout





Tahrir App (App, iPhone / iPad, v3.0.4, 95 Mo, iOS 12.0, Maysam Shahsavari) passe de 3,49 € à gratuit.



L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger l'app gratuite Tahrir App





Life Lists (App, iPhone, v1.6.0, 42 Mo, iOS 11.0, DG Apps, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.



Life Lists couvre toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez créer des to-do et des listes de courses, planifier des rappels, prendre des notes et même suivre les habitudes en un seul endroit.



Les listes peuvent être personnalisées avec différentes icônes, couleurs et styles, et elles peuvent être réorganisées comme vous le souhaitez.



Les onglets en bas de l'écran vous permettent de rechercher des éléments spécifiques, de voir ce qui se trouve à l'intérieur de chaque liste et de vous concentrer sur les tâches importantes et à venir.



Les + : Complète et personnalisable Télécharger l'app gratuite Life Lists





JEUX GRATUITS iOS :

Crash the Comet (Jeu, , iPhone / iPad, v5.00, 77 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 1,09 € à gratuit.



Crash the Comet est un jeu dans lequel vous devez piloter une comète afin qu'elle reste sur le circuit.



Il faudra réagir très rapidement et tenir le plus longtemps possible. Le jeu parfait pour challenger vos amis !



Les + : La possibilité de jouer à une ou deux mains selon le mode de jeu Télécharger le jeu gratuit Crash the Comet





Dr. Panda Ice Cream Truck 2 (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.02, 176 Mo, iOS 10.0) passe de 3,49 € à gratuit.



Dr. Panda’s vient d'arriver sur l'île ensoleillée et paradisiaque des Caraïbes, Banana Island. Sous ce soleil de plomb, il va falloir se rafraîchir avec des glaces succulentes ! Confectionne des boules ou des glaces à l'italienne et associe différents parfums : de la vanille, au cola ou au chocolat, en passant par des saveurs totalement déjantées comme savon fromage !!



Saupoudre-les avec une multitude de décorations, bonbons, biscuits, chocolats, glaçages et bien plus encore. Débloque des récompenses après chaque glace savoureuse. Dr Panda Ice Cream Truck 2 offre une multitude de possibilités d'utiliser son imagination active et son exploration créative.



Les + : Le jeu parfait pour les plus petits Télécharger le jeu gratuit Dr. Panda Ice Cream Truck 2





Cours d’Art avec Dr. Panda (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.51, 123 Mo, iOS 8.0) passe de 3,49 € à gratuit.



Joue et crée tes propres oeuvres d'art au travers de 6 activités créatives avec Dr Panda.



Dans la classe du Dr. Panda, il y a toujours quelque chose d’amusant à faire. C'est surtout le prétexte pour apprendre et pour développer le sens artistique. Créez vos propres cerfs-volants et moulins à vent, puis jouez avec une fois terminés. Initiez-vous à la poterie et travaillez l’argile selon vos envies. Sortez vos pinceaux et donnez de la couleur à vos créations ! Amusez vous également à faire de l’art avec des fruits du quotidien en les décorant pour en faire des personnages funs.



Les + : Educatif et fun

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Cours d’Art avec Dr. Panda





The Secret of Crimson Manor (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.7, 112 Mo, iOS 8.0, MediaCity Games) passe de 1,09 € à gratuit.



The Secret of Crimson Manor est un excellent jeu d'aventure où vous devrez explorer les recoins d'un vieux manoir, et résoudre des énigmes pour percer le secret de ce mystérieux manoir.



Les + : Pour les amateurs de point'n'click et de mini-jeux Télécharger le jeu gratuit The Secret of Crimson Manor





PROMOS iOS :

The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Software Ltd) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 1,09 €





Space Marshals (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.3.9, 406 Mo, iOS 8.0, Pixelbite) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Space Marshals est une aventure de science-fiction sur fond de western spatial ! Dans ce jeu d'infiltration et de tir tactique à la troisième personne, vous incarnez le spécialiste Burton, chargé de retrouver des dangereux fugitifs après leur funeste évasion de prison.



Un dual-stick shooter comme on en fait plus ou presque avec une qualité de réalisation indéniable.



Les + : C'est beau, jouable et avec une vraie durée de vie Télécharger Space Marshals à 1,09 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Software Ltd) passe de 7,99 € à 2,29 €.



Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 2,29 €