Est-ce que la mise à jour iOS 13.5 est plus rapide ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

A chaque mise à jour d'iOS, on se pose deux questions : l'autonomie et les performances. Après avoir vu l'autonomie hier qui n'avait pas ou peu évoluée, voici le comparatif de vitesse sous iOS 13.5. Il s'agit de la dernière version majeure d'Apple qui est disponible de l'iPhone 6S / SE à l'iPhone 11 Pro.



Encore une fois c'est iAppleBytes qui s'est attelé à la tâche en testant les performances des iPhone sous iOS 13.5. Vous allez voir, l'écart est ténu.

Comparatif des performances sous iOS 13.5

Pour comparer la vitesse d'affichage et les performances globales, le Youtubeur n'a pas fait appel à un logiciel particulier mais a prévu un rituel entièrement manuel. La cible étant donc iOS 13.5 sorti la semaine dernière.



Il a mis au banc d'essai les iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 et iPhone XR. Dommage, il n'a pas représenté la puce A13 avec un iPhone 11 ou un iPhone SE 2020. Les téléphones ont été restaurés à partir d'iCloud, chargés à fond, éteints puis démarrés.



Le test est réalisé en comparant un iPhone sous iOS 13.4.1 et le même modèle sous iOS 13.5 à côté. La manipulation dure environ 6 minutes à chaque fois et comporte l'ouverture de nombreuses apps (Messages, Calendrier, Photos, Appareil photo, Safari, Bourse, Twitter, etc) et quelques actions qui sollicitent le processeur et / ou le réseau.



Au final, on remarque quelques petits gains sur iOS 13.5, mais aussi quelques légers retards par moment sur certaines étapes. Du coup, difficile de donner un vainqueur. La seule conclusion raisonnable est qu'iOS 13.5 est une bonne version qui ne dégrade ni les performances, ni l'autonomie de nos smartphones Apple.



Et voici la vidéo :