Android : un fond d'écran qui fait planter les appareils...

Qui aurait cru qu'une image puisse être capable de mettre K.O. des smartphones tournant sous Android ? Pourtant, comme le révèlent nos confrères du site 9To5Google, un bug hallucinant est actuellement possible sur une majorité d'appareils.



En effet, un format de photos semble être véritablement problématique lorsque l'une des images est mise en fond d'écran. Le téléphone plante, forçant ainsi l'écran à redémarrer en boucle.

Dans les derniers mois, nous avons pu entendre parler de SMS mettant à mal les iPhone ou certains appareils d'autres constructeurs. Cette fois-ci, c'est simplement un format d'image qui semble être un danger pour certains smartphones sous Android.



C'est IceUniverse, spécialiste Samsung, qui a dévoilé la faille grâce à Twitter, affirmant qu'un simple changement de fond d'écran pouvait provoquer un bug assez lourd.



Dans son tweet, il partage une image qu'il défend de mettre en tant que wallpaper, sous peine de voir l'appareil planté et l'écran redémarré en boucle.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL