iPhone 13 : Jon Prosser contredit la fuite des 4 capteurs photos

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

L’Phone 12 n’étant pas encore sorti, les rumeurs sur la prochaine version peuvent paraître incongrues. Pourtant, l’iPhone 13 fait déjà l’objet de plusieurs informations, notamment au sujet de son appareil photo dorsal.



Il y a quelques jours, le leaker choco_bit expliquait qu’Apple avait prévu un module à quatre capteurs photos pour son iPhone de 2021, laissant le choix du nom entre l’iPhone 12S et l’iPhone 13.

L’anti fuite sur l’iPhone 13

Il n’aura pas fallu longtemps pour en reparler puisque John Prosser, un journaliste qui commence à se faire un nom au rayon des rumeurs, vient de contredire son confrère en affirmant qu’Apple conservera le même design en 2021 avec les trois capteurs, plus le scanner Lidar.



Prosser parle de la gamme de l’an prochain et ne sait pas lui-même si Apple l’appellera iPhone 12S ou iPhone 13.

Toujours est-il qu’après avoir ajouté la 5G cette année, ainsi qu’un scanner Lidar, un nouveau design et un écran 120 Hz, Apple se contentera du minimum en 2021. Tim Cook présentera donc probablement un iPhone 12S.



Pour mémoire, l’iPhone 12S était censé recevoir un capteur 64 MPx grand angle, un capteur 40 MPx téléobjectif avec zoom 5X, un second capteur 40 MPx ultra grand angle et même un quatrième capteur 40 MPx avec objectif anamorphique pour la vidéo. Mais quand on sait qu’on est plafonné à 3 fois12 MPx sur l’iPhone 11 Pro... on se dit qu’il faudra du temps pour arriver à de tels chiffres. D’autant qu’Apple a toujours évité la course aux pixels. Que ce soit sur l’écran ou l’appareil photo.



Enfin, voici le tweet en question de Prosser :