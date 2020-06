Mise à jour : iOS 13.5.1 (+ TvOS), macOS 10.15.6 et watchOS 6.2.6 sont disponibles

Les détails sont aussi peu nombreux pour le nouveau firmware de l'Apple Watch et de l'Apple TV. Idem pour macOS 10.15.6.

La firme de Cupertino conseille fortement de télécharger les mises à jour, puisqu'elles ont pour but d'améliorer la sécurité , mais aussi de régler des défauts des versions précédentes. Pour les personnes qui ont installé le jailbreak Unc0ver ou Checkra1n sous iOS 13.5, bien évidemment il est conseillé de ne pas installer cette mise à jour qui risque de compromettre votre jailbreak. Apple a bien évidemment bouché la faille exploitée par Unc0ver ...

Il y a de la mise à jour ce soir. Apple vient de rendre disponibles en version publique plusieurs nouveaux firmwares en destination à l'iPhone, l'Apple Watch et l'Apple TV. Sans oublier le Mac. Seulement deux semaines après la mise à jour iOS 13.5, celle-ci se veut plutôt corrective et règle quelques bugs.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.