Arlo lance sa sonnette grand angle Video DoorBell en France

Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

3

Arlo de Netgear vient de lancer sa Video Doorbell en France, quelques mois après les caméras, et autres sonnettes audio.



Le but de Video Doorbell est de vous offrir une vue grand angle et ainsi la possibilité de voir qui est à la porte, de la tête aux pieds.

Arlo Europe lance aujourd'hui sa première sonnette vidéo avec champ de vision carré : Video Doorbell. Cette caractéristique, unique sur le marché, permet à l’utilisateur de voir qui se présente à sa porte, de la tête aux pieds.

Arlo : une nouvelle sonnette vidéo pour la maison

Pour appuyer la sortie de son accessoire, Arlo explique qu'en France, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, 41 % des cambriolages sont commis en pénétrant par la porte d’entrée. Du coup, avec Video Doorbell, Arlo propose une solution simple pour être averti quand quelqu'un arrive à la porte (avant qu'elle ne sonne) mais aussi surveiller les colis déposés sur votre pas de porte.



Pour cela, Video Doorbell est la seule sonnette vidéo du marché à proposer un champ de vision carré, optimisé pour un iPhone, un iPad ou un Android et permettant aux utilisateurs de voir jusqu'à 25 % de plus de la zone couverte. Grâce à un angle de vue de 180 degrés, son capteur vidéo HD et sa fonction vision nocturne, rien ne vous échappera, de jour comme de nuit.



Pour surveiller efficacement votre porte d'entrée, Video Dorbell promet des notifications à chaque détection de passage et un appel vidéo SIP lorsque quelqu'un sonne. Vous avez ainsi le flux vidéo sur votre smartphone directement. On peut même échanger avec la personne grâce aux hauts-paleurs intégrés.

La formule payante de Arlo

Et pour aller plus loin, il faudra payer un abonnement à 30 cents par jour. Arlo SMART utilise l'IA pour améliorer les capacités de détection et permet d'identifier et de différencier spécifiquement les personnes, les véhicules, les animaux et les colis afin de réagir au plus vite en cas de risque. On trouve aussi la fonction "prédiction" qui déclenche l'enregistrement vidéo de votre sonnette 3 à 4 secondes avant que le détecteur de mouvement soit activé. Et les enregistrements vidéos restent dans le cloud pendant 30 jours.





Sympa non ? L'accessoire indispensable en domotique est et sera bientôt sur Amazon à 199€.

Télécharger gratuitement Arlo